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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

حلزون في الطعام
حلزون في الطعام

أصيبت امرأة بالرعب بعد أن عثرت على حلزون داخل طعامها بعدما طلبته من مطعم شهير في بريطانيا.

 

طلبت امرأة بريطانية تدعى «كلوي والشو» وجبتي طعام لها ولصديقها من مطعم شهير في ويست ميدلاندز بـ بريطانيا عبر تطبيق أوبرإيتس قبل اكتشاف وجود الحلزون.

 

فبينما يتناولون عشاء لحم الديك الرومي ولحم البقر المشوي في يوم رأس السنة الجديدة تفاجأت المرأة بوجود الحلزون في البازلاء وبصقت طعامها.

 

وتقول المرأة البريطانية البالغة من العمر 24 عامًا: "شعرت بالغثيان،، فقد كنت على وشك تناوله وسط الطعام قبل أن ألاحظ وجوده فوق الطعام".

 

وأضافت: "طلبت توصيل الطعام على Uber Eats من مطعم Toby Carvery Burnt Tree Island (مطعم شهير في بريطانيا) لي ولصديقي.

 

وضعت الملعقة في الطعام وعندما بدأت في تناوله أصابني الفزع لرؤية حلزون في البازلاء، كان هناك بعض الطعام في فمي فبصقته، ولحسن الحظ أن الحلزون كان ظاهرا.

 

اعتذر المطعم للمرأة وعرض عليها قسيمة بقيمة 40 جنيهًا إسترلينيًا، وطلب إعادة الطعام حتى يتمكن الموظفون من إجراء مزيد من التحقيق.

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