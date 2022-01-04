إصابة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ بفيروس كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث يعاني من أعراض خفيفة.

وقررت موريتانيا إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة الموريتاني - في بيان نشر أمس الإثنين في نواكشوط - أن الوضع الصحي الحالي في البلاد؛ يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأنه تجاوباً مع قرار السلطات الصحية الوطنية بفرض إجراءات الوقاية بصرامة، فقد تقرر إعادة تطبيق البروتوكول الصحي للجنة الطبية التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اعتباراً من يوم الإثنين 3 يناير 2022.



وأشار الاتحاد إلى أنه بناءً على ذلك؛ ستُلعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة وسيتم تزويد جميع الأندية بتفاصيل هذا البروتوكول الصحي لتطبيقه بدقة.

