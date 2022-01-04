محمد هلال: الاحتراف الخارجي هدفي.. وأتمنى الانضمام للأهلي أو الزمالك

أكد محمد هلال نجم البنك الأهلي الحالي أن لديه هدفا يكمن في الاحتراف الخارجي.

وقال هلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أشعر بكوني قادرا في الكثير من الفترات على أن أتواجد في الأهلي أو الزمالك، أو الاحتراف الخارجي الذي يعد هدفا لي خلال الفترة المقبلة"



أضاف: "الأهلي والزمالك حلم لأي لاعب وبالطبع أتمنى الانضمام إلى أي فريق منهما خلال الفترة المقبلة"



وأظهر هلال تألقا واسعا مع البنك الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري حيث سجل 5 أهداف.

البنك الاهلي يفتتح مبارياته في كأس الرابطة بمواجهة المقاولون العرب

أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع فريق البنك الأهلي ضمن فرق المجموعة الثانية، وجاء ترتيب مباريات فريق البنك الأهلي علي النحو التالي



المقاولون العرب 13/1/2022

سموحة 17/1/2022

الإسماعيلي 21/1/2022

الجونة 27/1/2022

الأهلي 30/1/2022