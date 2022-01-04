سمير فرج: السيسي يحتوي جميع المشاكل الخارجية للتركيز على البناء.. شاهد

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، ضيفا على برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف سمير فرج، موقف مصر من قضية سد النهضة خلال عام 2022، موضحا: "الاستراتيجية المصرية العسكرية هي استراتيجية دفاعية، فضلا عن احتواء كافة المشاكل الخارجية والتركيز على تطوير مصر داخليا".

وأضاف: "سد النهضة كان ارتفاعه في البداية 95 متر ويحقق تخزين 15 مليار متر مكعب، أما الآن الارتفاع وصل إلى 145 متر ويحقق تخزين 75 مليار متر مكعب".



وأشار: "سد النهضة لا يمثل لنا مشكلة"، مردفا: "لا نستطيع أن نقوم بضربه، لأن سد النهضة إذا وقع غدا بسبب ضعف الأساس الخاص به ستغرق السودان".



وأكمل: "مشكلة مصر هي تنظيم الـ55 مليار متر مكعب وهي حصة مصر سنويا"، متابعا: "قضية سد النهضة ستُحل سياسيا، واللجوء للقتال هو آخر حل".



وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر،: "مصر اتبعت سياسة الاحتواء السياسي وبناء علاقات قوية مع دول القارة الأفريقية"، مؤكدا: "مصر تضغط اقتصاديا على إثيوبيا".

