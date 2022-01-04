نجم البنك الأهلي: نستهدف التواجد في المركز الرابع بالدوري هذا الموسم

كشف محمد هلال نجم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن هدف فريقه في الدوري هذا الموسم.



وقال محمد هلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نستهدف التواجد في المركز الرابع في الدوري هذا الموسم، نقدم مباريات قوية أمام الفرق الكبرى ولدينا إمكانيات تجعلنا قادرين على التواجد في هذا المركز"



أضاف: "إدارة النادي لديها طموحات كبيرة، وليس هناك فروقا كبيرة بين الأندية في الدوري هذا الموسم سوى لبعض الأندية الجماهيرية"



وختم حديثه قائلا: "قدمنا مباراة جيدة ضد الأهلي والزمالك مما جعلنا نستهدف مركزا متقدما في الدوري هذا الموسم"