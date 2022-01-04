بوسى شلبى تنشر فيديو لـ أنغام وهي تغنى.. والجمهور: إيه الجمال ده

نشرت الاعلامية بوسي شلبى ، فيديو للفنانة انغام وهى تغنى ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: الله عليكي يا أنغام - ما شاء الله - ايه الجمال ده .

يذكر ان الفنانة أنغام، حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

كشفت "أنغام"، عن أعمار أبنائها، قائله: "ابني الكبير عمر عنده 24 سنة، والصغير عبدالرحمن هيكمل 16 سنة، معقبه: "بخاف عليهم من الحسد".

وأضافت أنها تتمنى أن يتزوج ابنها الأكبر وتصبح جدة وهي في سن مبكرة، متابعة: "أن أبقى تيتة دي حاجه جميلة جدا"، مردفه: "أبقى جدة صغنونة وألعب مع أحفادي دي حاجه جميلة".