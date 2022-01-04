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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسى شلبى تنشر فيديو لـ أنغام وهي تغنى.. والجمهور: إيه الجمال ده

صدى البلد

نشرت الاعلامية بوسي شلبى ، فيديو للفنانة انغام وهى تغنى ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: الله عليكي يا أنغام - ما شاء الله - ايه الجمال ده .

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في ليلة رأس السنة| أنغام: نفسي أبقى جدة وسأعتزل في هذه الحالة.. أنا أهلاوية وكعب عمرو السولية عظيم

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أنغام : ابني عنده 24 سنة ونفسي أبقى جدة

يذكر ان الفنانة أنغام، حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة.

كشفت "أنغام"، عن أعمار أبنائها، قائله: "ابني الكبير  عمر عنده 24 سنة، والصغير عبدالرحمن هيكمل 16 سنة، معقبه: "بخاف عليهم من الحسد".

وأضافت أنها تتمنى أن يتزوج ابنها الأكبر وتصبح جدة وهي في سن مبكرة، متابعة: "أن أبقى تيتة دي حاجه جميلة جدا"، مردفه: "أبقى جدة صغنونة وألعب مع أحفادي دي حاجه جميلة".

بوسي شلبي الفنانة انغام انستجرام أبلة فاهيتا الاعلامية بوسي شلبي

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