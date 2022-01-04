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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خبير تسويق يكشف أسباب زيادة الإنفاق على التسويق الرقمي بسبب كورونا

خبير التسويق الشهير
خبير التسويق الشهير فراس الخطيب

قال خبير التسويق الشهير فراس الخطيب مجال التسويق الرقمي سيشهد نموًا كبيرًا في مصر والخليج العربي خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس "كورونا.

وأضاف فراس الخطيب: “الفترة المقبلة قد تشهد إعادة تقسيم الكعكة بين التسويق الرقمي والتقليدي بسبب توجه المستهلكين نحو الإنترنت، وهو ما سيدعم زيادة الإنفاق على التسويق الإلكتروني”.

وتابع أن "أزمة فيروس كورونا غيرت شكل العالم والحياة التي نعرفها وأعتدنا عليها، وإن تأثير هذه الأزمة ظهر بقوة في كافة نواحي الحياة بدءً من تفاصيل وأنشطة اليوم العادي لكل فرد وصولًا إلى سلوك المستهلك في كل مكان حول العالم.


وأكد فراس الخطيب أن التسويق الرقمي- أي عبر الإنترنت- هو الأداة الأفضل لإخراج القطاعات التي تعاني من الأزمة الحالية.

وقال :" خلال السنوات الماضية شهدت الأدوات التسويقية تطورًا بفضل الإنترنت، وأصبحت فكرة التسويق تتجاوز مجرد منتج يتم بيعه للمستهلك ولكنها رؤية شاملة للأحداث ومعرفة كاملة بالسوق لتحقيق أهداف كبيرة.


وأشار :" ان هناك نموًا في استخدام الأدوات الرقمية في التسويق خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع تغير نمط الاستخدام عبر الإنترنت لدى الكثير من المستخدمين

أكد :" أن على الدول أن تضع خطة استراتيجية للتسويق لنفسها في جميع المجالات السياحية والعقارية، والصناعية كجزء أساسي وهام من الخطة القومية للدولة لضمان الدفع بعجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متزايدة بشكل يضمن ضخ المزيد من الاستثمارات والمشروعات على المدى الطويل

قال:" إننا نشهد أزمة لم يسبق لأحد في أي من دول العالم أن مر بها، ولذلك فمن المهم لأصحاب الأعمال والمشروعات اللجوء إلى أصحاب الخبرة والمعرفة في إدارة عمليات التسويق خلال الأزمات، فهؤلاء لديهم العلم والمعرفة الضرورية للعمل على توجيه وارشاد الأعمال والشركات لضمان استمرارها في مسار النجاح


اختتم :" أنه في ظل معاناة الكثير من القطاعات بسبب أزمة فيروس كورونا والتصارع من أجل البقاء، ومن خلال التسويق السليم ستتمكن الشركات من اتخاذ القرارات بحكمة وثقة خلال الأزمة الحالية للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.

خبير التسويق الشهير فراس الخطيب فراس الخطيب مجال التسويق الرقمي

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