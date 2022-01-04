توجيهات السيسي بتذليل أي معوقات للمشروعات التنموية تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل الفوري وتذليل أي معوقات للمشروعات التنموية، العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، التي أبرزت أيضا عددا من موضوعات الشأن المحلي، منها: متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وتبرع إدارة منتدى شباب العالم بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.



وتحت عنوان (الرئيس يوجه الوزراء بالتعامل الفوري وتذليل أي معوقات للمشروعات التنموية)، أبرزت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار (رؤية مصر 2030)، فضلا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات أو معوقات لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين.



وأشارت إلى أنه جرى في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري والتي أوضحت أن الصادرات بلغت حوالي 31 مليار دولار بزيادة 27% خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.



وتحت عنوان (تكريم رئاسي لسيدة الشهامة المصرية.. السيسي: "بشرى" نموذج مشرف للمرأة المصرية والإنسانية والإيجابية المجتمعية)، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية السيدة بشرى سرور علي حسن (59 عاما) ربة منزل والتي لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين خلال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان فتصدت للجاني بكل شهامة ومروءة وبسالة لنجدة الطفلتين.



ونقلت (الجمهورية) عن الرئيس السيسي تأكيده أن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية وأنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية.



وفي حوار لصحيفة (الجمهورية) مع السيدة بشرى سرور، وجهت الأخيرة الشكر للرئيس السيسي، مضيفة أن ما فعلته هو واجب كل مواطن أصيل، مبدية سعادتها لاهتمام القيادة السياسية وكبار المسئولين.



وروت السيدة بشرى الواقعة بالتفصيل، موضحة أنه منذ اللحظات الأولى للحادث تواصل معها محافظ القاهرة خالد عبد العال الذي أشاد بدورها البطولي في مواجهة السارق.



وتحت عنوان (رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية)، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقاً للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة، محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجى، وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.



وأوضحت (الأخبار) أن رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التى تم تغطيتها، ومدى الانتظام فى تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.



ونقلت الصحيفة عن الدكتور طارق شوقي قوله - خلال الاجتماع - إنه جرى إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، حيث تم إرسال 16 إجراءً، وتم التأكيد على نشر الوعي الصحي بين الطلاب، وتأكيده أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أي عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.



وتحت عنوان (50 مليون جنيه من إدارة منتدى شباب العالم لدعم المبادرات التنموية)، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية وحضور الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري.



وأشارت الصحيفة إلى إعلان إدارة المنتدى هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.



وأوضحت (الجمهورية) أن الرعاة يتكفلون بتغطية ميزانية جميع الأحداث والفعاليات بالكامل، حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتي مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة.



وأبرزت الصحيفة إعلان إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.



وتحت عنوان (مساعدات مصرية لجنوب السودان)، أبرزت صحيفة (الأهرام) الضوء على استقبال مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في جنوب السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.



وأوضحت (الأهرام) أن هذه المساعدات تأتي تأكيدا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، انطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في أوقات المحن والأزمات.



وأبرزت صحيفة (الأخبار) - تحت عنوان (نتائج إيجابية لأول مزايدة رقمية عالمية للتنقيب عن البترول والغاز) - إعلان وزير البترول المهندس طارق الملا نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والتي سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.



ونقلت الصحيفة عن وزير البترول قوله إنه جرت ترسية 8 مناطق هي (منطقتان بالبحر المتوسط و4 بالصحراء الغربية ومنطقتان بخليج السويس) على شركات (إيني وبي بي وأبكس انترناشيونال وإنرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي) بإجمالي مساحات تقدر بحوالي 3ر12 ألف كم بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى ، بالإضافة إلى 7ر23 مليون دولار منح توقيع.



وأشارت (الأخبار) إلى أن الملا أوضح أنه في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا فقد حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية، تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.



وتحت عنوان "خريطة طريق (طاقة 30 يونيو) وصلت بمصر إلى النور المستدام، أفردت صحيفة (الأهرام) صحفة كاملة لحوار خاص مع وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد شاكر.



واستعرض وزير الكهرباء خلال الحوار عوامل نجاح الدولة في التحول إلى "النور المستدام"، والتي جاء في مقدمتها الإرادة السياسية وتوجيهات ودعم الرئيس السيسي وتشديده على أن الكهرباء "أمن قومي"، مشيرا إلى دور جميع الوزارات والهيئات لإنجاز ما تم إنجازه.



واكد الوزير خلال الحوار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأن مشاركته في دفع عجلة الاقتصاد القومي هو توجه الدولة.



وأشار إلى توجه الوزارة واهتمامها بتكنولوجيا الهيدروجين، موضحا أن الدولة تتبنى حاليا وضع استراتيجية وطينة لطاقة الهيدروجين بالتنسيق مع وزارتي البترول والتعاون الدولي.



وأكد الدكتور محمد شاكر أن الوزارة والشركات التابعة لها تسعى للحد من تدخل العنصر البشري بهدف الحد من الأخطاء في فواتير الاستهلاك إلى أقل معدل ممكن.