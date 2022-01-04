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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. نمو استهلاك بيانات الإنترنت بنسبة 22%

البحرين
البحرين

أظهرت بيانات رسمية نمو استهلاك بيانات الإنترنت في البحرين بنسبة 22% خلال 9 أشهر من العام 2021، حيث تجاوز إجمالي البيانات المستهلكة نحو 975.5 مليون جيجابايت من البيانات، مقارنة بنحو 805 مليون جيجابايت خلال الفترة ذاتها العام 2020.

ووفقًا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات ارتفع استهلاك البيانات في البحرين بنسبة 15% على أساس فصلي خلال فترة الربع الثالث من العام المنصرم 2021 لتصل إلى 339.5 مليون جيجابايت، مقارنةً بـ294.5 خلال الربع الثالث من العام 2020.

ووفق صحيفة الأيام البحرينية تنبئ المؤشرات الحالية بنمو ملحوظ في استهلاك البيانات على أساس سنوي والتي تأتي متزامنة مع عودة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19» في ظل تفشي المتحور «أوميكرون» وعودة الدراسة عن بُعد بنسبة 50%، وإتاحة خيار إتمام المعاملات الحكومية إلكترونيًا.

وتتسابق شركات الاتصالات في البحرين منذ بدء الجائحة مطلع العام 2020 على توفير الحلول ذكية للشركات التجارية والأفراد في ظل تنامي التجارة الإلكترونية وتوفير الحلول الخاصة بالحوسبة السحابية، تزامنًا مع توسع شركات الاتصالات في البحرين لتقديم خدمات برودباند النطاق العريض «الفايبر».

ويؤكد مراقبون أن تفشي الجائحة غيّرت من عادات العمل والدراسة في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب المدارس والجامعات، كما فرضت سياسة التباعد الاجتماعي عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي والتي تتطلب استهلاك المزيد من البيانات عبر خطوط البرودباند الثابتة واللاسلكية.

ويؤكد أحد التنفيذيين لقطاع الاتصالات في البحرين أن جائحة كورونا ألحقت أضرارًا جسيمة بمختلف القطاعات الاقتصادية جراء التدابير الاحترازية وسياسة الإغلاق التام والجزئي التي فرضها «كوفيد-19».

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