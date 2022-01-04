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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني POS بمياه سوهاج

صدى البلد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم البدء في تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني POS بجميع مراكز خدمة العملاء والتي تمكن المواطنين من سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام كروت السداد الإلكتروني.

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وأشار نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجاري إلى أنه تم إتاحة 24 ماكينة سداد إلكترونى بمراكز خدمة العملاء والتي تتميز بمراقبة العمليات النقدية بشكل دقيق كما أنها تزيد من كفاءة التنظيم في المعاملات النقدية وفي إجرائها.

بتوجيهات الرئيس السيسي .. ضرورة الارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري وإدخال التكنولوجيا من خلال بوابة مصر الرقمية مع إتاحة السداد الإلكتروني

وذلك بالإضافة إلى إتاحة عرض كافة العمليات التي تمت بشكل سهل ومنظم للقراءة.

يُذكر أن ذلك جاء في إطار حرص الشركة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة عالية.

سوهاج السداد الالكتروني مياة الصرف

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