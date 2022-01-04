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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الولايات المتحدة.. عاصفة ثلجية تضرب مناطق عدة من بينها واشنطن

صدى البلد

عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا عن تعرض الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية كبيرة، حيث ضربت العاصفة مناطق عدة من بينها واشنطن.

في سياق آخر، قال مسئولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت إلى تعطل رحلات جوية وهبوب عواصف ثلجية.

ومن المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى تساقط ما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج على بعض الولايات وهطول أمطار غزيرة على ولايات أخرى.

وشهدت مناطق من الغرب الأوسط الأمريكي والجنوب الشرقي أول موجة من الثلوج الكثيفة والأمطار، وهي موجة من المتوقع أن تصل إلى وسط الولايات المتحدة خلال عطلة أعياد الميلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من أن طرق السفر ستصبح خطرة.

وساهمت العاصفة التي بدأت في وقت متأخر، في تأخر أكثر من 2300 رحلة جوية وإلغاء نحو 509 رحلات داخل أو من أو إلى الولايات المتحدة.

وأعلن جيف كولير، حاكم ولاية كانساس في الغرب الأوسط الأمريكي، حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة.

 

عاصفة ثلجية الولايات المتحدة واشنطن الأرصاد الجوية اخبار التوك شو

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