عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نبيلة مكرم: تكامل الجهود الحكومية بالجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان

سكان الاسمرات
سكان الاسمرات

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، ومؤسسة حياة كريمة، يواصل الأطباء المصريين بالخارج، دعمهم للمشروع القومي «حياة كريمة».

 

حيث شارك الدكتور مدحت مُنجي، الخبير في طب الأسنان في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على مدار أكثر من 30 عاما، في توقيع الكشف الطبي لعدد من سكان حي الأسمرات بالقاهرة.

 

تأتي الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج في المشروع القومي «حياة كريمة»، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة لإشراك المصريين بالخارج في دعم "حياة كريمة" والترويج لأهدافها لدى الجاليات المصرية بالخارج.

 

"الهجرة الدولية" تمنح السفيرة نبيلة مكرم جائزة "أصدقاء المهاجرين"

وزيرة الهجرة: إقبال ملحوظ في اليوم الأول من تفعيل التأمين على المصريين بالخارج

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لدعم صحة المصريين في الأماكن الأكثر احتياجا.

 

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج، ليشاركوا بجهودهم في خدمة الوطن؛ حرصا منهم على دعم في المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية في الجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان.

 

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم ، أن هناك استمارة لتسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بجهودهم الطبية أثناء تواجدهم في مصر،  للاستفادة بخبراتهم في المشروع القومي "حياة كريمة"، من خلال الرابط التالي:
‏https://forms.gle/4BPYJrqHh49Hp3t18

وتتضمن الاستمارة بيانات الأطباء، والتخصص، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبي لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة في المساعدة بالقوافل الطبية التي تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

 

وفي سياق متصل، أوضحت شانا محمد، مدير العلاقات الخارجية في "حياة كريمة" أن تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة ساهم في تحقيق تعاون أكبر لخدمة أهالينا في مختلف الأماكن، وتوفير رعاية طبية أفضل بالاستفادة من خبرات الأطباء بالخارج.

 

فيما أضافت الدكتورة ندى الدمياطي،  مدير القطاع الطبي بالمؤسسة، أن جهود التعاون بين الأطباء المصريين بالخارج والداخل ساهمت في علاج آلاف المرضى في أنحاء الجمهورية، مثمنة تعاون وزارتي الصحة والهجرة لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وبدوره، أشاد الدكتور مدحت منجي، خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، بما تشهده مصر من طفرة طبية، ومن أبرزها المبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سي وصحة الأسرة وغيرها، مؤكدا ضرورة إطلاق حملة للاكتشاف المبكر لأمراض الأسنان.

 

وثمن منجي، جهود مصر لتوفير حياة كريمة، وما تقدمه للبسطاء في الأحياء الجديدة، ومن بينها حي الأسمرات، على المستوى الطبي والرياضي والثقافي، لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة.

 

ودعا الوزيران،  الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المشروع القومي «حياة كريمة»، لتبادل الخبرات العلمية والطبية مع نظرائهم بالداخل، بما يخدم المواطنين، ويساهم في تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج.

 

وبدأت الفعاليات، باستقبال نحو 200 مريض من منطقة الأسمرات، بحضور الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور مدحت منجي، خبير الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى الدكتور مدحت منجي توقيع الكشف الطبى لعدد من المرضى، ما بين كبار السن والشباب والأطفال، مستعرضا ما يمكن تقديمه لتطوير الخدمات الطبية في مجال الأسنان متضمنا الفحص العام وعلاج الجذور وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة، للمتابعة مع المستشفى.

 

وحرص منجي، على تبادل الخبرة  الأطباء،   مؤكدا  على أهمية البحث العلمي لشباب الأطباء المشاركين، لضمان أفضل سبل العلاج للمرضى، وفقا لأحدث بروتوكولات علاج الأسنان حول العالم.

 

وشهدت هذه القافلة إهداء إدارة الطب العلاجي لطب الأسنان بوزارة الصحة، درع للدكتور مدحت منجي، خبير الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، لما بذله من مجهود في الكشف على أهالينا في الأسمرات.

 

وبدورهم، أعرب أهالينا في الأسمرات، عن امتنانهم للقيادة السياسية لما تقوم به من جهود للعناية بصحة المواطنين، مؤكدين على أن ما يحدث في مصر حاليا يعد نقلة للأجيال المقبلة.

وزارتي الهجرة والصحة حياة كريمة سكان الأسمرات الأسمرات

ترشيحاتنا

شعراوى: 2691 مشروعاً نفذها صندوق التنمية المحلية باستثمارات 31,6 مليون جنيه في2021

لماذا رفض مجلس الشيوخ زيادة نسبة العلاوة بقانون العمل؟ تعرف على السبب

ضباب وصقيع.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأسبوع الحالي

نبيلة مكرم: تكامل الجهود الحكومية بالجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان

سامسونج تكشف عن سعر هاتفها Galaxy A03 الأرخص على الإطلاق

أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ