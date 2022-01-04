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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإنتاج الحربى تطبق أول نموذج لنظام معالجة المياه الرمادية بالمركز الطبى التخصصى

نظام معالجة المياه
نظام معالجة المياه

افتتح الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، أول محطة لمعالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية بالمركز الطبى التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربى بحلوان، بالتعاون مع مركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية ومؤسسة مصر الخير، لتكون بداية لتعميم استخدام هذه الوحدات بمختلف الطاقات الإنتاجية فى المنشآت الإدارية والخدمية والمستشفيات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة فى جميع المشروعات القومية للدولة، وعلى رأسها المساهمة فى مواجهة  تحدى نقص المياه من خلال إقامة محطات التحلية، وكذلك العمل على إتاحة تقنيات وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر.

وأكد "السحيلى" أن فكرة المشروع  تهدف إلى المساهمة فى حل مشكلة نقص المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من خلال تطبيق فكرة إعادة استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها، مشيراً إلى أن المياه الرمادية هى أحد أنواع مياه الصرف وهى ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية، ويرجع هذا الاسم إلى اللون الرمادى الذى تؤول إليه بعد الركود والترسيب. 

وأوضح أن المياه الرماديه تتميز بأنها تحتوى على كميات ضئيلة من المواد العضوية ويمكن إعادة استخدامها بعد معالجتها، وفى مصر يتم استهلاك نحو 10 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه فى مختلف أنواع المبانى السكنية والخدمية وغيرها، والتى يمكن استرجاع نسبة تتراوح من 75 إلى 85% منها.

وتحقق إعادة استخدام المياه الرمادية ترشيد استهلاك مياه الشرب بالمنازل وكذلك توفير قيمة الطاقة المستخدمة فى ضخ مياه الشرب، وأيضاً توفير قيمة الطاقة المستخدمة فى معالجة المياه فى محطات معالجة الصرف الصحى. 
وأشار رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى إلى أن نظام معالجة المياه الرمادية يتميز بأنه سهل التركيب والاستخدام ويمكن تركيبه فى المنازل والمطاعم والقرى السياحية وجميع المنشآت العامة والخاصة، كما يتميز بانخفاض سعر الوحدة وانخفاض تكاليف تشغيلها ويمكن توفير الوحدة بسعات معالجة متعددة، كما يتم تصنيع النظام بالكامل بمصر. 

وأوضح "السحيلى" أن وحدة معالجة المياه الرمادية تتكون من عدد من المكونات الفنية مثل نظام حقن الكلور، وخزان ابتدائى لتجميع المياه الخام، ومضخة لتغذية الفلاتر، ووحدة فلترة، ونظام لحقن الكيماويات، ووحدة تعقيم فوق بنفسجية، وخزان نهائى لتجميع المياه المعالجة، ومضخة لتغذية مخارج المياه، وأجهزة قياس مختلفة، وأغشية UF للعمل بالتوازى، ووحدة تشغيل وتحكم، ويمكن استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها في تغذية صناديق الطرد في دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمباني الإدارية وري الحدائق والمساحات الخضراء وإعداد الخلطات الخرسانية وغسيل السيارات وأغراض التبريد في محطات الطاقة ومكافحة الحرائق والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه وإعادة تغذيته، وكذلك الحفاظ على المواد العضوية المفيدة للنباتات.

الانتاج الحربى معالجة المياه المركز الطبي التكنولوجية المهندس محمد أحمد مرسي

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