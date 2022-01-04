سيدة الشهامة عن الرئيس السيسي: "ربنا يباركله ولولا وجوده مكنش حد حس بيا"



كشفت بشرى سرور، سيدة الشهامة، عن حالتها الصحية، قائلة:" مازلت متواجده داخل المستشفى لإجراء باقي الفحوصات الطبية والتأكد من سلامة الفحوصات".

وروت "بشرى سرور" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تفاصيل الواقعة،قائلة:" كنت ماشية وسمعت صوت البنات بتصرخ.. كنت بحسبه بيخطفهم وكنت عايزة أخد البنات منه"، متابعة:" مفكرتش وقتها ووقفت قدامه على طول عشان أنقذ البنات".

واسترسلت: الحادثة تسبببت في إصابتي بكسر في فقرات العمود الفقري".

ووجهت حديثها للرئيس السيسي، قائلة:" الله يباركله لولا وجوده مكنش حد حس بيا ولا اعتنى بيا".

وتابعت:" أنا بقول للناس كلها لازم نتصدى لأي فعل خطأ حتى لا نساهم في نشره".