أسباب تأخر الإنجاب عند السيدات.. استشاري يوضح| فيديو

قال الدكتور محمود سليمان، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، إن الدورة الشهرية المنتظمة تعني حدوث الدورة كل 28 يوما، بزيادة أو فرق 7 أيام، معقباً: "الدورة الشهرية تختلف من سيدة لـ سيدة أُخرى، وتختلف عند نفس السيدة من دورة لأُخرى".

وأضاف محمود سليمان خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن السيدة تتأكد من معاناتها لمشكلة ما، إذا زادت الفترة بين الدورة الشهرية والأُخرى عن 35 يوم، أول قلت عن 21 يوم.

ونوه استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري أن انتظام الدورة الشهرية لا يؤكد حتمية الإنجاب، أي إن من الممكن أن تعاني هذه السيدة من تأخر في الإنجاب، مشيراً إلى أن هذا يرجع إلى جودة البويضة.

وتابع محمود سليمان أن انتظام الدورة الشهرية هو انعكاس للهرمونات وليس انعكاس لـ جودة البويضة، مشيراً إلى أن الرجل له يد أيضاً في تأخر الإنجاب، معقباً: "أداء الرجل لا يعكس خصوبته"، لذلك مشكلة تأخر الإنجاب تتطلب تقييم الزوج والزوجة.