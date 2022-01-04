تغتال العشرات يوميا.. طلب مناقشة عامة بشأن اتخاذ إجراءات حاسمة نحو حبوب الغلة القاتلة

بعد واقعة بسنت وانتحارها بحبة الغلة..

طالبت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب باتخاذ إجراء حاسم بشأن ما يطلق عليه حبة الغلة قائلة تقدمت بطلبين للإحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن هذا القاتل المتسلل في كل ربوع مصر والمسمى بحبة الغلة، التي مازالت تتداول في كل مكان بلا رقيب ولا ضابط لتغتال العشرات كل يوم ، والذين في أغلبهم يتناولونها على سبيل التهديد، أو لفت الأنظار لمعاناتهم ،ولكن مصيرهم يكون الموت الحتمي اذ لا علاج ولا فكاك من الموت عقب تناول تلك الحبوب.



و قالت ان قضية تلك الفتاة، تثير جانبين في منتهى الخطورة لابد من وضع حل فعلي لهما، السوشيال ميديا والجرائم الإلكترونية التي صارت من أعلى معدلات الجرائم في مجتمعنا الذي بات بدوره في أمس الحاجة للتحليل والدراسة لظواهر غريبة علينا أخلاقيا وإنسانيا، وقضية حبوب الغلة التي لا يبدو أن المسئولين في وزارة الزراعة يقلقهم اغتيال زهرة شبابنا بها كل يوم.

و اضافت إن الخوض في الأعراض ،رغم النهي المشدد له بل والعقوبة المغلظة في ديننا الحنيف، أصبح للأسف سهلا ومستباحا، مما خلف العديد من الكوارث الاجتماعية بل والجرائم البشعة، ومن موقعي كنائب ، أقسمت اليمين على أن أرعى مصالح هذا الشعب فإن تلك القضيتين ؛ حبوب الغلة والجرائم الالكترونية سيكونان شاغلي الأهم لأن الأرواح والأعراض هما أغلى ما يمتلك الإنسان، وفي الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي يأتي الإنسان في مقدمة أولوياتها.

