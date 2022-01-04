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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه أسيوط تناقش الموقف التنفيذي لـ 243.5 مليون جنيه بمخطط الإحلال والتجديد

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لمناقشة النسب التنفيذية لأعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها طبقاً لخطة الإحلال والتجديد السنوية، التي تخصصها الشركة فى عامها المالي والتي بلغت قيمتها التقديرية نحو 160 مليون جنيها لأعمال  الإحلال والتجديد بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد شملت، مد وتدعيم شبكات المياه وخطوط صرف صحي وعمل إحلال وتجديد لشبكات أخرى وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات مياه وصرف صحي ومولدات ديزل وعدايات ومحابس وتوريد طلمبات وكابلات ووحدات نقالي ومعدات ثقيلة، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لعدد من خطوط الطرد قد بدأ العمل بها فى الخطة الماضي، وتنفيذ مشروعات جديدة بقطاعي المياه والصرف الصحي.


ناقش "رئيس الشركة مع مهندسي ومسئولي قطاع المشروعات ومسئولي العقود والمشتريات ما تم إنجازه من مخطط الإحلال والتجديد والمعد بنحو  160 مليون جنيها بالخطة السنوية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد ، هذا بالإضافة 83.5 مليون جنيها موجهة من الدولة لخطة استثمار محافظة الوادي الجديد تمهيداً لضم أصول مرفقي المياه والصرف الصحي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.


 وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية فى الخطة الاستثمارية وخطة الإحلال والتجديد السنوية، مع الوضع فى الاعتبار عقد مقارنة بين النسب التي تم إنجازها على أرض الواقع فى مواقع العمل والجدول الزمني المعد لنهو تلك الأعمال.


شدد "درة " أثناء الاجتماع على ضرورة إنجاز الأعمال التنفيذية والمنوط تنفيذها طبقا لخطة الإحلال والتجديد السنوية انسجاماً مع الاحتياج الفعلي لكل منطقة، حرصا من الشركة على تحقيق أقصي استفادة بالقطاع الخدمي من المشروعات الجاري تنفيذها، بدخولها الخدمة فور الانتهاء من التنفيذ للوصول إلى لهدف المنشود الداعي إلى الارتقاء بمؤشرات المستوى الخدمي المقدم للمواطنين.

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