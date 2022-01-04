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إلهام أبو الفتح
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تعليم

حياة بلا تدخين| ندوة خلي إرادتك بطولة بتربية رياضية بنات حلوان

صدى البلد

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان ندوة (خلي إرادتك بطولة ) بالتعاون مع جمعية بلا تدخين  وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة امل رياض عميد الكلية، الدكتورة مروة الدهشوري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الدكتورة أمل رياض عميد الكلية أن الندوة تأتى انطلاقاً من إيمان الجامعة والكلية بدورها التوعوى في تنوير الشباب وتوعيتهم بخطورة بعض العادات والمظاهر السلبية التي تؤثر على صحتهم وتعرقل عملهم وإنتاجهم وخدمتهم لمجتمعهم المحيط بهم.

وتحدثت الدكتورة مروة الدهشوري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عن العلاقة العكسية بين التدخين والرياضة .

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ومدى الإرهاق الجسدي والنفسي والتأثير السلبي على أجهزة الجسم المختلفة للمدخنين، كذلك تأثير التدخين على القلب والدم وعلى  اللياقة البدنية للفرد كالحمل، وأهمية وقوة عزيمة الفرد في الإقلاع عن التدخين.

وتضمنت الندوة إطلاق مبادرة للحد من ظاهرة التدخين، حاضر في الندوة كل من الدكتورة سامية ربيع الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنات التي بدأت حديثها عن أخطار التدخين، وأخطار السجائر، حيث يسبب التدخين السرطان بأنواعه ،مرض السل ،تصلب الشرايين ،ضغط الدم،ضيق التنفس الربو ،الإجهاض عند النساء ،التشوهات للمواليد ،موت المواليد ،الجلطة الدموية واضرار على الجهاز العصبي واضرار على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي.

ثم تحدثت الإعلامية إيمان رياض عن أضرار التدخين على الفرد والمجتمع كعائق في طريق استثمار قدرات الأفراد.

كما أضاف الفنان معتز حسين الحديث عن خطوات الإقلاع عن التدخين في الحصول على قدر كبير من الاسترخاء وبخاصة خلال الأيام الأولى من التوقف عن التدخين، الإكثار من اكل الفاكهة والخضروات الطازجة وعدم تناول الأطعمة الدسمة، الإكثار من تناول الماء وذلك لتخليص الجسم من النيكوتين والمواد الضارة مع تخفيف الشاي والقهوة وخاصة في الأيام الخمسة الأولى، مع محاولة الابتعاد عن المدخنين وأجواء التدخين وصرف النظر عن التفكير في العودة إليه عندما تحس بالحنين إليه وتذكر أضراره، تناول يومياً بعد الإفطار كوب من الليمون أو البرتقال لأنه يخفف من شدة الرغبة في التدخين.

واشتملت الندوة على قياسات فسيولوجية لنسبة النيكوتين والقطران لجميع المتواجدين في الكلية من هيئة تدريسية وجهاز اداري و طالبات  وعاملين وآمن الكلية، وقدمت الأستاذة نسرين دبوس رئيس مجلس إدارة جمعية حياة بلا تدخين الشكر والتقدير لإدارة الكلية علي رعاية الحملة ودعمها. 

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كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان خلي إرادتك بطولة جامعة حلوان ندوة

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