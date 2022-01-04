وزير الزراعة اللبناني: مصر ليست بلدا بحجم المنطقة بل منطقة بحجم العالم

قال عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني ، إن مصر لم تعد بلدا بحجم المنطقة بل باتت منطقة بحجم العالم ، معلقا:"حلوة يا مصر بناسك واهلك والطاقات العلمية والفكرية" .



وتابع وزير الزراعة اللبناني :"سنعود يوما الى هذه الأرض لنكتب أن شعبها فعل المستحيل لأجل الإنسانية" .

وبدأ وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، خلال الأيام القليلة الماضية ، زيارة رسمية لمصر على رأس وفد من الوزارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

والتقي عباس - خلال زيارته للقاهرة - وزير الزراعة السيد القصير، والجهات المعنية بوزارة الزراعة، من ضمنها الحجر الزراعي والصحة النباتية.

وبحث وزير الزراعة اللبناني مشاكل الاستيراد والتصدير بين مصر ولبنان وآليات حل معوقات حركة التصدير والاستيراد بين البلدين.

ونظمت وزارة الزراعة لقاء بمشاركة الشركات المصدرة إلى لبنان غدا الثلاثاء، لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالتعاون الزراعي، وتذليل العقبات التي تواجهها المنتجات الزراعية المصدرة من وإلى لبنان مع بدء موسم تصدير المنتجات الزراعي.