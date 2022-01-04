مش تخصصي.. عامر حسين يكشف مصير كأس مصر وتفاصيل مباريات بطولة الرابطة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن موقف بطولة كأس مصر للموسم الماضي عقب توقفها وغموض موقف مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وأكد عامر حسين في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن بطولة كأس مصر مسئولية اتحاد الكرة لذلك يجب سؤال مسؤولي الاتحاد موضحا أن رابطة الأندية المحترفه ليس ضمن اختصاصتها بطولة كأس مصر.

كانت بطولة كأس مصر توقفت خلال العام الماضى عند الدور ربع النهائى عقب تأهل الزمالك وبتروجت وأسوان إلى الدور نصف النهائى، بينما كان مقرراً أن يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى ربع النهائى لتحديد الطرف الأخير فى نصف النهائى.

وأضاف عامر حسين أن الاهلي سيشارك في بطولة كأس الرابطة حتي يوم ٣٠ يناير حتي يستعد لبطولة كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن مباريات كأس الرابطة ستكون بحضور جماهيري بنفس عدد جماهير مباريات الدوري، مشددا على أن التذاكر أيضا ستكون بنفس القيمة.

وأكمل أن مباريات كاس الرابطه ستكون بها تقنية الفار حرصا علي توفير العدالة التحكيمية.