بسبب فيروس كورونا.. إلغاء مران ليفربول استعدادًا لمواجهة ارسنال

أكدت تقارير صحفية، اليوم "الثلاثاء"، أنه تم إلغاء مران فريق ليفربول، استعدادًا لمباراة ارسنال في كأس الرابطة الإنجليزية، بسبب فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فأنه تم اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، ليتقرر إلغاء مران اليوم، مع استمرار فتح مركز التدريبات بالنادي.

وأكدت الصحيفة أن محادثات جمعت نادي ليفربول ورابطة المحترفين الإنجليزية، لكن لم يتقدم النادي بطلب رسمي حتى الآن لتأجيل المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول وارسنال عازمان على إقامة المباراة في موعدها، طالما يملك كلا الفريقين 14 لاعبًا على الأقل في قائمة المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

كان نادي ليفربول قد أعلن إصابة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، واللاعبين جويل ماتيب وأليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو، بفيروس كورونا، إضافة للإصابات العضلية لـ ديفوك أوريجي وتياجو ألكانتارا وهارفي إيليوت، ورحيل الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، لخوض منافسات بطولة كأس يالأمم الأفريقية.