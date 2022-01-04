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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر: كأس الرابطة فكرة مميزة تأخرت كثيرا ونواجه المريخ السوداني ودياً

فيوتشر
فيوتشر

علق عبدالظاهر السقا مدير الكرة بنادي فيوتشر على بطولة كأس الرابطة المقرر لها بوم 12 يناير .

وقال عبدالظاهر فى تصريحات صحفية اليوم ، أن بطولة كأس الرابطة والمقرر انطلاقها منتصف يناير الجاري بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، لها العديد من المزايا لجميع فرق الدوري.

واتفق علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر ، على خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل مع المريخ السوداني، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء 12 يناير.

وتابع ، كأس الرابطة فكرة مميزة، وخطوة تأخرت كثيرًا، لك أن تتخيل أن الإمارات سبقتنا في هذه الخطوة من 15 سنة، والبطولة سوف تحافظ على مستوى اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

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