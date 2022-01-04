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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الضباب الدخاني الخطير..بكين تستوفي معايير الجودة للهواء

بكين
بكين

قال مسؤولون إن العاصمة الصينية بكين استوفت المعايير الحكومية لجودة الهواء لأول مرة العام الماضي عقب جهود مضنية لخفض استهلاك الفحم وتقليل انبعاثات وسائل المواصلات ونقل الصناعات الثقيلة لمناطق أخرى.

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وحسب وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، أعلنت الصين الحرب على التلوث في 2014 بعد تعرض بكين ومناطق أخرى لسلسلة من الضباب الدخاني بشكل خطير مما أثار غضبا عاما على نطاق واسع.

وقال المسؤولون في إفادة صحفية اليوم إن متوسط قراءات الحبيبات الصغيرة الخطيرة المحمولة جوا المعروفة باسم (بي إم 2.5) بلغ 33 ميكروغراما لكل متر مكعب من الهواء في بكين خلال عام 2021

بانخفاض 13 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما يستوفي المعيار الصيني المؤقت البالغ 35 ميكروغراما لأول مرة على الإطلاق.

ويظل المتوسط السنوي البالغ 33 ميكروغراما أعلى بكثير من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية عند خمسة ميكروغرامات.

بكين الهواء العام الفحم المواصلات

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