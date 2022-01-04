مقترح برلماني بإضافة وزير المالية للمجلس الأعلى للتخطيط.. والنواب يوافق

وافق مجلس النواب، اليوم، علي اقتراح النائب د فريدي البياضي عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن يضاف وزير المالية لتشكيل مجلس التخطيط العام للدولة.



وقال البياضي، أثناء مناقشة قانون التخطيط العام في الجلسة العامة لمجلس النواب : لا يستقيم الأمر أن يسمّي القانون وزراء التخطيط و التعاون الدولي ويغفل أن يكون وزير المالية عضواً ثابتاً في التشكيل وهو المعني بالموازنة العامة وتدبير الموارد للصرف، ووافق المجلس على هذا التعديل .



وأضاف البياضي في تعليقه على القانون ان القانون جيد جداً ويتناسب مع المادة ١٧٦ من الدستور التي تنص على الانتقال للامركزية في الأمور المالية و الاقتصادية.



وناشد البياضي البرلمان الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية

و قال إن القانون الذي نصدره الآن يفوّض سلطات كثيرة للمحليات ومن غير المعقول أن يظل القانون حبيس الأدراج.

و اختتم البياضي كلمته قائلاً أتمنى أن يصدر المجلس قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت .