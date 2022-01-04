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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. غزل المحلة يعلن الجهاز الفني الجديد في مؤتمر صحفي

غزل المحلة
غزل المحلة

يقيم مجلس إدارة نادي غزل المحلة، مؤتمرًا صحفيًا غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، في ستاد النادي، لتقديم الجهاز الفني الجديد .

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالكامل، في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفًا لمحمد عودة المدير الفني السابق للفريق.

وكان إدارة المحلة أنهت اتفاقه مع الجهاز الفني بالكامل في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة الدوري المصري.
ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش .

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