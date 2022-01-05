عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة 23 متهما في قضية "أحداث رمسيس"

صدى البلد

تنظر  الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".

 

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

 

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

 

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

 

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

أحداث رمسيس رمسيس الدائرة 2 إرهاب

ترشيحاتنا

هاشتاج 111 سنة معاك يا زمالك يتصدر تويتر احتفالاً بتأسيس النادي

أول ظهور للأسير الفلسطيني أبو هواش بعد تعليق إضرابه عن الطعام.. فيديو

ارتفاع الصادرات الزراعية.. الحجر الزراعي: الجودة والرقابة السبب.. وفتحنا 55 سوقاً خلال الـ 4 سنوات الماضية.. والفلاحين: الفضل الأول للمزارع

هذا الفعل يجعلك تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

تعرف على الأيقونة الجديدة لشركة تويوتا في السوق السعودي     

الأهلي ينتظر موقف أبو جبل مع الزمالك لحسم الصفقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

المصرية للأوراق المالية: عرض مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البرلمان خلال أسابيع

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ