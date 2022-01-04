تاركا الإسماعيلي.. شكرى نجيب يوقع لـ فاركو 4 سنوات

نجح نادي فاركو في التعاقد مع شكري نجيب مهاجم النادي الاسماعيلي لمدة أربعة مواسم قادمة ليكون أول صفقات الفريق البرتقالي في فترة الانتقالات الشتوية.

جاء التعاقد مع شكري نجيب بناء علي رغبة مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو لدعم خط الهجوم البرتقالي مع عودة مباريات الدوري .

ويستعد فاركو في الوقت الحالي لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعلق عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، على قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وعلى وقوع فاركو ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقال حنفي، إن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في أقوى مجموعة في الثلاث مجموعات، هو احتكاك جيد وتجهيز للاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وحرص مدير الكرة بنادي فاركو، على توجيه الشكر إلى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على إقامة البطولة وتنظيمها بشكل جيد من حيث الملاعب فضلا عن الدعم المقدم للأندية من أجل التسهيل للمساهمة في البطولة.

وأجريت قرعة كأس رابطة الأندية، أمس الإثنين، ووقع فريق فاركو ضمن المجموعة الثالثة مع أندية «الزمالك، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، طلائع الجيش، وإنبي.

