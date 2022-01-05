منح دراسية للعام الدراسي 2022 / 2023 في جمهورية التشيك .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه مدة كل منها عام ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة 5 أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات ( الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها ) .
وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :
- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية .
- ألا يزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه عن 35 سنة فى 1/9/2022 ، 45 سنة للمتقدم للمهمة العلمية .
- أن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات .
- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين .
- للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات ( عند التقدم للمنحة ) .
قيمة المنحة :
- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي “طبقًا للبرنامج التنفيذي المبرم بين الجانبين ” لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة . وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .
المستندات المطلوبة :
- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) .
عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة .
- أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من ( شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ) لمرشحى جمع المادة العلمية .
- أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة الدكتوراه لمرشحى المهمات العلمية .
عدد 3 صور شخصية – عدد صورة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات .
- إفادة معتمدة من الجهة الموفدة للمتقدمين لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات .
- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأى منحة أو بعثة أخرى وكذا عدم - حصول المتقدم على أى منحة أو مهمة علمية ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .
- استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكى .
- نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة .
بينما أخر موعد للتقدم لهذه المنح هو يوم الأحد الموافق 29/3/2022 .