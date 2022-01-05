منح دراسية للعام الدراسي 2022 / 2023 في جمهورية التشيك .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه مدة كل منها عام ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة 5 أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات ( الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها ) .

وأوضحت أن شروط التقدم للمنحة :