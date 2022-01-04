عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر الجدول الزمني.. آخر موعد للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان الخميس

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي

 


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

 

فوز مركز تكنولوجيا المعلومات بكأس دورة كرة القدم الخماسي بزراعة المنيا


 

سلم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، كأس دورة كرة القدم الخماسي لفريق مركز تكنولوجيا المعلومات لحصوله على المركز الأول في دورة كرة القدم الخماسي للعاملين.

 

بحث لفطر جديد منتشر في مزارع الفاكهة باسم جامعة دمياط



تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، بالتهنئة إلى الدكتورة هدى محمد الغرباوي مدرس الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، بسبب تقديمها بحثًا جديدًا للعالم أجمع عن الفطر الجديد Crystallicutis damiettensis والذي يظهر لأول مرة في مصر فقط ويحمل اسم جامعة دمياط نسبة إلى مكان تسجيله.

 

رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب "التمريض"



تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير الاختبارات الإلكترونية التجريبية التي يؤديها طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التمريض بالقطاع الصحي، وذلك بمادتي المعلوماتية في التمريض، والتثقيف الصحي، والمنعقدة داخل معامل مركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي وستستكمل غداً لطلاب كلية الصيدلة تمهيدًا لتطبيق الاختبارات الالكترونية رسمياً لهم بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

ننشر الجدول الزمني.. آخر موعد للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان الخميس


 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان حتى يوم ٦  يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية التجارة


 

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء  أداء طلاب كلية التجارة لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات اون لاين بالكلية وذلك في اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات، ولتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وما تم استحداثه من نُظم وأساليب للاختبارات وتصميم لبنوك الأسئلة (Q mans) التي يتم مراجعتها من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة.

 

تعليم دمياط تنظم احتفالية لذوي القدرات الخاصة


نظم توجيه عام التربية الرياضية بمديريه التربية والتعليم بدمياط، حفلا لتكريم ذوى الإحتياجات الخاصة “قادرون باختلاف”، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة.


 


يوم من أجل الإنسانية.. ندوة مشتركة لتضامن وتعليم قنا لأبناء مؤسسة جبره
 

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا ، ندوة بعنوان " يوم من أجل الإنسانية " ، لأبناء مؤسسة تربيه البنين أحمد جبره، تضمنت توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال المقيمين بالمؤسسة .

 

افتتاح معرض الأنشطة التربوية بإدارة الخارجة التعليمية وتكريم المتميزين


افتتح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، معرض الأنشطة التربوية بإدارة الخارجة التعليمية بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير الخدمات التربوية بالإدارة، وذلك فى إطار الحرص والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة والاستغلال الأمثل لمهارات وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم.


 


5 أساتذة بالقائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الطب بجامعة طنطا



أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ‏ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

 

الصفين الاول والثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم اخبار التعليم جامعة طنطا

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. امتحانات الجامعات.. حظر الهواتف والسماعات بـ اللجان.. وانتحال الشخصية يتسبب فى الفصل.. تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تعلن عن وظائف قيادية.. اعرف الشروط

إعلان نتائج مسابقة النسخة الثانية من مسابقة الابتكار "ألسنيون يبتكرون" بألسن عين شمس 

انطلاق البرنامج التدريبي للمرشحين لمنصب رئيس جامعة بمعهد إعداد القادة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تحصل علي الاعتماد من المجلس الأمريكي للتعليم المستمر

10 ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر خلال يناير 2022

أخبار التعليم.. فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. ورشة عمل حول قضايا النوع الاجتماعي في إدارة المياه

الأحد .. كوكب الأرض على موعد مع أول زخات الشهب في 2022

ترشيحاتنا

مجدي طلبة: قرار حسن حمدي سبب عدم عودتي للأهلي

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

قبل وفاته بأيام.. آخر دعاء للفنان الراحل أحمد الحجار

أمريكا: احتجاز "الحوثيين" سفينة ترفع علم الإمارات يهدد الأمن الإقليمي

مزاد جديد للسيارات فى 12 يناير .. تفاصيل

ما هو العمل الذي يعادل عمرة وحجة وجهاد؟.. الأزهر يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل أحمد الحجار

المصرية للأوراق المالية: عرض مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البرلمان خلال أسابيع

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ