أخبار التعليم.. قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر الجدول الزمني.. آخر موعد للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان الخميس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

فوز مركز تكنولوجيا المعلومات بكأس دورة كرة القدم الخماسي بزراعة المنيا





سلم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، كأس دورة كرة القدم الخماسي لفريق مركز تكنولوجيا المعلومات لحصوله على المركز الأول في دورة كرة القدم الخماسي للعاملين.

بحث لفطر جديد منتشر في مزارع الفاكهة باسم جامعة دمياط





تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، بالتهنئة إلى الدكتورة هدى محمد الغرباوي مدرس الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم، بسبب تقديمها بحثًا جديدًا للعالم أجمع عن الفطر الجديد Crystallicutis damiettensis والذي يظهر لأول مرة في مصر فقط ويحمل اسم جامعة دمياط نسبة إلى مكان تسجيله.

رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب "التمريض"





تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير الاختبارات الإلكترونية التجريبية التي يؤديها طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية التمريض بالقطاع الصحي، وذلك بمادتي المعلوماتية في التمريض، والتثقيف الصحي، والمنعقدة داخل معامل مركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي وستستكمل غداً لطلاب كلية الصيدلة تمهيدًا لتطبيق الاختبارات الالكترونية رسمياً لهم بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ننشر الجدول الزمني.. آخر موعد للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان الخميس





أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان حتى يوم ٦ يناير 2022، طبقاً لقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية التجارة





تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء أداء طلاب كلية التجارة لاختبارات الفصل الدراسي الأول بمراكز الاختبارات اون لاين بالكلية وذلك في اطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي وما اتخذته جامعة المنصورة من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات، ولتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وما تم استحداثه من نُظم وأساليب للاختبارات وتصميم لبنوك الأسئلة (Q mans) التي يتم مراجعتها من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة.

تعليم دمياط تنظم احتفالية لذوي القدرات الخاصة



نظم توجيه عام التربية الرياضية بمديريه التربية والتعليم بدمياط، حفلا لتكريم ذوى الإحتياجات الخاصة “قادرون باختلاف”، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة.







يوم من أجل الإنسانية.. ندوة مشتركة لتضامن وتعليم قنا لأبناء مؤسسة جبره



نظّمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا ، ندوة بعنوان " يوم من أجل الإنسانية " ، لأبناء مؤسسة تربيه البنين أحمد جبره، تضمنت توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال المقيمين بالمؤسسة .

افتتاح معرض الأنشطة التربوية بإدارة الخارجة التعليمية وتكريم المتميزين



افتتح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، معرض الأنشطة التربوية بإدارة الخارجة التعليمية بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير الخدمات التربوية بالإدارة، وذلك فى إطار الحرص والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة والاستغلال الأمثل لمهارات وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم.







5 أساتذة بالقائمة النهائية للمرشحين لعمادة كلية الطب بجامعة طنطا





أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ‏ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، وذلك وفقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.