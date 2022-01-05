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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر بكوريا الجنوبية

ارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بكوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 8ر42%، نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا الحيوية وغيره من القطاعات الصناعية الجديدة.


وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن المناطق الاقتصادية الحرة التسع في البلاد تلقت تعهدات استثمار أجنبي مباشر خلال العام الماضي بقيمة 31ر1 مليار دولار مقابل 910 ملايين دولار خلال العام السابق.

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وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت بالفعل في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بمقدار المثل مقارنة بالعام السابق إلى 840 مليون دولار. 

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى توجه النائب الأول لوزير الخارجية الكوري تشوي جونغ-كون إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجري الجولة الثامنة من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، موضحة أنه سيلتقي كلا من ممثلي إيران ومجموعة "5+1"، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا.

زيارة تشوي إلى فيينا

وتأمل كوريا الجنوبية في أن تخلق زيارة تشوي إلى فيينا فرصة لإيجاد حل لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى سول، على الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في المفاوضات المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة وسط النزاع الدبلوماسي المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ7 مليارات دولار (حوالي 8.3 تريليون وون).

تكنولوجيا وزارة التجارة والصناعة كوريا الجنوبية التكنولوجيا التجارة والصناعة الاستثمارات

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