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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال تصريحات لصدى البلد

آداب عين شمس تكشف شروط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. خاص

شروط دخول امتحانات
شروط دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.

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وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقبات أو تحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وأضاف عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه سيتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

ووجه عميد الكلية، الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.

وصرح عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الجامعة تحرص على عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الامتحانات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم حرم الجامعة هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شئون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.

وكشف عميد كلية الآداب عن أبرز التعليمات التي يجب اتباعها اثناء فترة الامتحانات:

لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدأ الوقت المحدد لموعد الامتحان.

لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إحضار شهادة تطعيم كورونا.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك بعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا.

لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

كلية الاداب جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول فيروس كورونا الدكتور مصطفى مرتضى

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