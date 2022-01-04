في ذكرى رحيله.. توماس إليوت شاعر تأثر برباعيات الخيام فحصد نوبل|نوستالجيا

تمر اليوم ذكرى وفاة الشاعر البريطاني توماس إليوت والحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1948، "لمساهمته البارزة والرائدة في الشعر الحالي" كما أوضحت الأكاديمية السويدية آنذاك. ويعد إليوت أحد أهم شعراء القرن العشرين الرئيسيين، إذ يعد شخصية محورية في الشعر الحديث والذي كتب باللغة الإنجليزية، فقد جذب إليوت اهتمامًا واسعًا لأول مرة بسبب قصيدته "أغنية الحب لجيه ألفريد بروفروك" في عام 1915، والتي تم قبولها كتحفة فنية عصرية. تلتها بعض القصائد الأكثر شهرة والتي كتبت بالإنجليزية".

حياة مبكرة

ولد توماس إليوت لعائلة إليوتس من عائلة بوسطن براهمين، والتي كان لها جذور في إنجلترا، وقد انتقل جده، ويليام إلى سانت لويس بولاية ميسوري، لتأسيس كنيسة مسيحية موحدة هناك. فقد كان والده، هنري وير إليوت (1843-1919)، رجل أعمال ناجحًا، ورئيسًا وأمينًا للصندوق لشركة هيدروليك بريس بريك في سانت لويس. وكانت والدته، شارلوت شامب ستيرنز شاعرة أيضا بجانب أنها كانت عاملة اجتماعية، إذ كانت مهنة جديدة في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. عرف إليوت باسم "توم"، بين أصدقائه أقاربه وكان يحمل الاسم نفسه لجده لأمه، توماس ستيرنز.

قيود جسدية

كان سبب تأثر إليوت بالشعر والأدب وافتنانه بفنون الكتابة يعود لمرحلة الطفولة يعود لعدة عوامل، فقد كان عليه أن يتغلب على القيود الجسدية عندما كان طفلاً. يعاني من عدة مشاكل جسدية، ولم يتمكن من المشاركة في العديد من الأنشطة البدنية، وبالتالي تم منعه من التواصل مع أقرانه. نظرًا لأنه غالبًا ما كان معزولًا، وقد تطور حبه للأدب. بمجرد أن تعلم القراءة، فقد أصبح الصبي الصغير على الفور مهووسًا بالكتب، مفضلاً حكايات الحياة الوحشية، أو الغرب المتوحش، أو توم سوير الذي يبحث عن الإثارة. في مذكراته عن إليوت، علق صديقه روبرت سينكور أن الشاب إليوت "غالبًا ما كان يلتف في مقعد النافذة خلف كتاب ضخم، ويضع مخدر الأحلام مقابل آلام الحياة." ساعدت بيئة إليوت التي ولد فيها بتغذية رؤيته الأدبية، إذ أثرت عليه بشكل أكثر عمقًا مما أثرته أي بيئة أخرى. يقول: "أشعر أن هناك شيئًا ما داخلي يمر بداخلي عندما أسير بجانب النهر، وهو أمر يتعذر على هؤلاء الوصول إليه خاصة الأشخاص الذين لم يولدوا فأنا أعتبر نفسي محظوظًا لأنني ولدت هنا، وليس في بوسطن أو نيويورك أو لندن.

وخلال عام 1898 التحق إليوت بأكاديمية سميث، القسم التحضيري لكلية الأولاد في جامعة واشنطن، حيث شملت دراساته اللاتينية واليونانية القديمة والفرنسية والألمانية. وقد بدأ في كتابة الشعر عندما كان في الرابعة عشرة من عمره تحت تأثير ترجمة إدوارد فيتزجيرالد لربيعات عمر الخيام. وقد نشرت قصيدته الأولى "A Fable For Feasters"، وقد كُتبت كتمرين مدرسي وتم نشرها في سجل أكاديمية سميث في فبراير 1905 "الرجل الذي كان ملكًا"

عاش إليوت في سانت لويس بولاية ميزوري أول 16 عامًا من حياته في المنزل الواقع في شارع لوكست حيث ولد. وبعد ذهابه إلى المدرسة عام 1905، عاد إلى سانت لويس لقضاء الإجازات والزيارات. على الرغم من الابتعاد عن المدينة، وقد كتب إليوت إلى صديق أن "ميزوري والميسيسيبي تركوا انطباعًا أعمق عني أكثر من أي جزء آخر من العالم."

حركة رمزية

بعد التخرج، التحق إليوت بأكاديمية ميلتون في ماساتشوستس لمدة عام تحضيري، حيث حصل على درجة.

درس في كلية هارفارد من 1906 إلى 1909 ، وحصل على بكالوريوس الآداب، وعاى درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي في العام التالي. وبسبب سنته الدراسية في أكاديمية ميلتون، سُمح لإيليوت بالحصول على بكالوريوس الآداب بعد ثلاث سنوات بدلاً من الأربع سنوات المعتادة. كتب فرانك كرمود أن أهم لحظة في مسيرة إليوت الجامعية كانت في عام 1908 عندما اكتشف آرثر سيمونز الحركة الرمزية في الأدب

وقد عمل مساعد في قسم الفلسفة داخل جامعة هارفارد من عام 1909 إلى عام 1910، إلى أن انتقل إلى باريس حيث درس الفلسفة في جامعة السوربون من عام 1910 إلى عام 1911. حضر محاضرات هنري برجسون وقرأ الشعر مع هنري ألبان فورنييه. من عام 1911 إلى عام 1914، ثم عاد إلى جامعة هارفارد لدراسة الفلسفة الهندية واللغة السنسكريتية. بينما كان عضوًا في كلية الدراسات العليا بجامعة هارفارد، التقى إليوت ووقع في حب إميلي هيل.

الهروب

كره إليوت كثيرا حياة المدن الجامعية فقد كتب إلى صديقه "كونراد أيكن" في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1914: "أكره المدن الجامعية وأفراد الجامعات المتماثلون في كل مكان، مع زوجات حوامل وأطفال مترامي الأطراف والعديد من الكتب والصور البشعة على الجدران.. أكسفورد جميلة جدًا، لكنني لا أحب أن أكون ميتًا " وهربًا من أكسفورد، أمضى إليوت معظم وقته في لندن. فقد كانت لهذه المدينة تأثير هائل ومغيّر للحياة على إليوت لعدة أسباب، كان أهمها تقديمه للشخصية الأدبية الأمريكية المؤثرة عزرا باوند. نتج عن اتصال عبر أيكن اجتماع مرتب وفي 22 سبتمبر 1914 ، قام إليوت بزيارة شقة باوند. اعتبر باوند على الفور أن إليوت "يستحق المشاهدة" وكان حاسمًا في مسيرة إليوت الوليدة كشاعر، حيث كان له الفضل في الترويج لإيليوت من خلال الأحداث الاجتماعية والتجمعات الأدبية. وهكذا، وفقًا لكاتب السيرة الذاتية جون ورثن، خلال الفترة التي قضاها في إنجلترا، كان إليوت "يرى القليل من أكسفورد بقدر الإمكان". بدلاً من ذلك، كان يقضي فترات طويلة من الوقت في لندن، بصحبة عزرا باوند و"بعض الفنانين المعاصرين الذين أنقذتهم الحرب، فقد كان باوند أكثر من ساعده، حيث قدمه في كل مكان، لكن في النهاية لم يبقى إليوت في ميرتون وغادر بعد عام 1920..



ظروف الوفاة



توفي توماس إليوت بسبب انتفاخ الرئة في منزله في كنسينغتون في لندن، في 4 يناير 1965، وقد وتم حرق جثته في وفقًا لرغباته، وقد نُقل رماده إلى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة، وقد كتب على لوحة جدارية في الكنيسة تخليدًا لذكراه باقتباس من قصيدته إيست كوكر: "في البداية نهايتي. نهايتي هي البداية".

