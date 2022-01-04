محتاجين دروس في حقوق الإنسان.. الديهي يعلق على وحشية الشرطة الهولندية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الخارجية الهولندية سبق وأصدرت تقريرا تنتقد فيه حقوق الإنسان في مصر منذ حوالي شهر.

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد وحشية الشرطة الهولندية مع المتظاهرين المحتجين على القيود الصحية التي فرضت بهولندا، بالكلاب واعتقالهم، معلقا "هذه هي حقوق الإنسان الهولندية.. دول اللي بيدونا درس في حقوق الإنسان، هذه هي الشرطة الهولندية الراقية".

وتابع "أنتوا محتاجين دروس في حقوق الإنسان، وفي كيفية التعامل مع المتظاهرين، ونحن نرفض أي درس خصوصي"، معلنًا احتجاجه على ما يحدث ضد المواطنين الهولنديين، مناشدًا السلطات الهولندية بالتعامل مع المتظاهرين بما يليق.