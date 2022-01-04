أقل من أسعار السوق.. "إحلال السيارات": 10% تخفيضا في ثمن العربية

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن شراء السيارة ضمن المبادرة يكون أقل من السوق بنسبة 10%، ونسبة الفائدة 3% ثابتة، ووثيقتا التأمين مخفضة بنسبة 50% عن السوق، مؤكدا أن المبادرة اختيارية.

وأضاف "عوض"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تتعامل مع ماركات سيارات عالمية، مشيرا إلى أن العالم الآن يعاني من مشكلة في الرقائق الإلكترونية التي تدخل في تكوين السيارة وتتحكم في نظام التحكم الآلي، وبالتالي قلة إنتاج هذه الشرائح أثر على إنتاجها عالميا وأدت لتأخير تسليم السيارات داخل المبادرة.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن هناك مشكلة في الشحن العالمية لقطع الغيار بسبب أزمة كورونا وأدت لتقليل عمالة الشحن، مما أدى لرفع أسعار الشحن، وهذا أدى للتأثير على الإنتاج.