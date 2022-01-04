صندوق التنمية الحضارية: نعمل على تطوير عواصم المحافظات والقاهرة التاريخية

قال المهندس إيهاب الحنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية بمجلس الوزراء، إن الصندوق قام بحصر المناطق العشوائية الغير آمنة على مستوى الجمهورية، ووضع خطط لتطوير هذه المناطق، وأعد خريطة قومية لكل مصر تم تحديد كافة المناطق غير الآمنة.

وتابع إيهاب الحنفي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، الثلاثاء، أن كل ما أنفق على تطوير العشوائيات حتى 2017 كان يقدر بـ652 مليون جنيه، وبعد افتتاح حي الأسمرات في 2016 قام الرئيس بتكلف الصندوق بتحديد عدد المناطق الغير آمنة، وعدم السماح لأي مناطق عشوائية جديدة للظهور .

وتابع أن الصندوق، في نهاية 2021 انتهى من تطوير، وإعادة تسكين الأهالي في المناطق الغير عشوائية، في مناطق آمنة ولائقة بنسبة تقدر بـ75%، ونعمل الآن على الانتهاء من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وبعض المناطق البسيطة للغاية.

ولفت إلى أن الدولة توفر إيجارات مؤقتة للأهالي في منطقة ماسبيرو حتى الانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل، مضيفًا أن الصندوق تم تغير اسمه من صندوق تطوير العشوائيات لصندوق التنمية الحضارية، لكي يعمل الصندوق بمهام أوسع، والعمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والقاهرة التاريخية، وأصبح دوره لا يقتصر فقط على تطوير المناطق غير الآمنة.