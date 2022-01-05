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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 5- 1- 2022

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتي في مستهل التعاملات أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر الدينار عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 

أظهرت أحدث التقارير استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 

على نفس مستويات أمس استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد 

وبحسب التحديث الأخير للعملة الكويتية على شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 

وفيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي  

وصلت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية عند 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار  

وأظهرت أحدث التقارير من شاشات التدوال اللحظية مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، جاء عند 3.31 دولار أمريكي.

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