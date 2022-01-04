زعيم المعارضة التركية: سنصلح علاقتنا مع مصر وسوريا

كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، أن أولى الخطوات التي سيتخذها حزبه خارجيا في حال الوصول إلى السلطة، هو إصلاح العلاقات مع مصر وسوريا.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، قال كيليتشدار أوغلو إنه في حال وصول المعارضة للحكم، ستتصالح تركيا مع مصر وسوريا، وستعود الجمهورية إلى وضعها الذي تأسست عليه.

وأشار إلى أنه في غضون عامين على أبعد تقدير، ستتم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال: "سنرسل جميع إخواننا السوريين إلى بلداتهم بالطبل والزمر"، مضيفا: "أنا لست عنصريا أبدا. ولكن ليعيش السوريون بسلام في بلدهم".

وأكد زعيم المعارضة أن "تركيا ستخوض انتخابات، وإذا لم تكن اليوم فستكون غدا أو بعد غد"، مشيرا إلى أن "الشباب الأتراك سيغيرون الحكومة من خلال الوسائل الديمقراطية".