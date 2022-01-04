باستخدام الطاقة النظيفة.. الرئيس السيسي يتفقد عددا من المركبات متعددة الاستخدام

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كلٍ من المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.

كما تفقد الرئيس السيسي نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.