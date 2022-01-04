أول كفيفة بالمجلس القومي للمرأة: تعييني فرصة كبيرة لفاقدي البصر

قالت دعاء السبع، أول كفيفة معينة بالمجلس القومي للمرأة بأسوان، إنها سعيدة بتعيينها كأول كفيفة في المجلس القومي، معتبرة هذا التعيين فرصة كبيرة لها وللمكفوفين.

وأشارت دعاء السبع، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، إلى أنها تعمل مدربة لغة برايل بجامعة أسوان، وشاركت في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال وحصلت على المركز الثاني.

وأضافت أول كفيفة معينة بالمجلس القومي للمرأة بأسوان، أنها تعطي دورات تدريبية للمكفوفين داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أنها تعمل في الحرف اليدوية.