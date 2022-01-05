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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يحذر من انتشار كورونا.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. عادل إمام يجهز لفيلم الواد وأبوه

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو، أمس الثلاثاء، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الوضع صعب جدا.. أحمد موسى يحذر من انتشار كورونا.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى إنه يشعر بالقلق من سرعة انتشار فيروس كورونا مجددا بسبب انخفاض درجات الحرارة مشيرا إلى أن الوضع أصبح صعبا في أمريكا وبريطانيا بسبب حالة الطقس.


بعد شائعة تدهور صحته.. عادل إمام يجهز لفيلم "الواد وأبوه"
كشف عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، تفاصيل الحالة الصحية للزعيم قائلا: "عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وبيلعب مع أحفاده، وعايش حياة طبيعية".

ياسر رزق: السيسي توقع ما سيحدث في مصر قبل 2011.. فيديو
تحدث الكاتب الصحفى ياسر رزق، عن إبريل 2010، وأول لقاء بين الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، واللواء أركان حرب عبد الفتاح السيسي فى هذا التوقيت، بـ مقر المخابرات الحربية بمصر الجديدة، وقال إن هذا اللقاء كان قبل ثورة يناير بـ 9 أشهر.


نصف كوب زيت وعدم شرب المياه.. الإسعافات الأولية لتناول حبوب الغلة.. فيديو
كشف الدكتور مجدي عبد الظاهر أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، مخاطر حبوب الغلة.


شقيقة فتاة الغربية المنتحرة: أطالب بإعدام المتهمين.. وأمي جالها جلطة
كشفت شاهيناز خالد شقيقة بسنت فتاة الغربية المنتحرة بسبب صور مفبركة لها، تفاصيل الواقعة .

 

صاحب الغزالة رايقة: لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية.. فيديو
قال محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة"، "أنه مبسوط جدا لنجاح الأغنية، مؤكدا أنه لم يتوقع النجاح الكبير، الذي حققته الأغنية.

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو
قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة التى تحدث فى الصباح تكون أكثر خطورة من الأمطار.


اللجنة العلمية لكورونا: متحور أوميكرون الأسرع انتشارا لكنه الأقل حدة.. فيديو
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه نحتاج لتوخي الحذر، مؤكدا أنه نعاود التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.


بعد ابتزاز بسنت.. خبير يفبرك صورا لـ رامي رضوان على الهواء.. فيديو
كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن طريقة فبركة الصور، وقام بفبركة صور الإعلامى رامى رضوان على الهواء، بتركيب وجهه على جسم بعض الفنانين العالميين، على غرار موضوع ابتزاز بسنت وانتحارها.


وزير قطاع الأعمال:نجهز مصنعا كبيرا للغزل بالمحلة.. و7مليارات جنيه لتطوير قطاع النسيج..فيديو
تقدم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بخالص العزاء لشهيد شركة النصر للغزل والنسيج وتمنى الشفاء للمصابين، مؤكدا أنه تم ضم شركة النصر للغزل والنسيج إلي مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بالإضافة أيضا إلي مصنع كفر الشيخ .
 

اخبار التوك شو أحمد موسى الأرصاد كورونا فيروس كورونا

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