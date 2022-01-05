لميس الحديدي ناعية أحمد الحجار: صدمة كبيرة.. فيديو

نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان القدير أحمد الحجار ، الذي وافته المنية، قائلة “ فنان جميل وورحيله صدمة كبيرة ”.

وقالت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ”المذاع على قناة “ أون” إن أحمد الحجار هو شقيق المطرب علي الحجار، وكان ملحناً وصوتاً رائعاً".

وأضافت لميس الحديدي أن "أحمد الحجار قدم الكثير من الاعمال سواء لـ علي الحجار أو لغيره مثل محمد فؤاد وهشام عباس وأنغام وأنوشكا ".

وتابعت لميس الحديدي: "لما قرأت الخبر كل اللي كان بيتردد في وداني أغنية "عود“ التي كانت من أكثر الأغاني شهرة لـ احمد الحجار”.