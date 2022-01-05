أخبار البرلمان| هذه العقوبات تنتظر أحمد فلوكس بسبب السب والقذف.. وتفاصيل اجتماع وزير التعليم بعد هجوم النواب الأربعاء 05/يناير/2022 - 12:02 ص 1/5/2022 12:02:11 AM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها: طارق شوقي: إلغاء التشعيب لن يؤدي لزيادة المواد ونعرضه على مجلس التعليم قبل الجامعي برلمانية تطالب بخروج قانونين إلى النور للقضاء على الغش في الدواء تصل للإعدام.. برلمانية: عقوبات قاسية لمافيا غش الدواء الفترة المقبلة نائب بالشيوخ : تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية تأتي لتحسين بيئة الاستثمار بالبورصة ننشر توصيات صحة النواب لمواجهة فوضى بيع الدواء برلماني لـ طارق شوقي: استوردت عملية جراحية جديدة ونسيت الجراح اقتراح برلماني يلزم اللاجئين بتطبيق الخطة السكانية للدولة حسام غالي يطالب بمنع نسبة استثمارات الهيئات الشبابية عن المحافظات بعد رفض الاستئناف.. هذه العقوبات تنتظر أحمد فلوكس بسبب السب والقذف طباعة شارك التعليم قبل الجامعى طارق شوقي استثمارات عملية جراحية المحافظات محافظات الاستثمار بالبورصة