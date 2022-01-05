أزمة كبرى في الزمالك بقيادة أبو جبل

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الزمالك رفض المغالاة في التجديد لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" أن الزمالك رفض مساواة أبو جبل بمحمد عواد والذي يصل عقده إلى 16 مليون في الموسم.

وتابع :"الزمالك يدرس رحيل أبو جبل في الموسم المقبل حال استمرار شروطه المالية والاكتفاء بعواد وعودة جنش في الموسم المقبل".

يحتفل نادي الزمالك اليوم الأربعاء 5 يناير بمرور 111 عاما علي تأسيسه .

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو للنادي، أمس الثلاثاء، وعلق عليه:" نحتفل غداً بمرور 111 عاما على تأسيس هذا الكيان العريق، الذي شارك في صناعة مجده العديد من الأسماء.

شاركنا برأيك: من بين تلك الأسماء، من الذي أحرز هدف لا يمكنك أن تنساه؟ "

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الزمالك يتعادل سلبياً مع الهلال السعودي فى مهرجان اعتزال أشرف قاسم

شهد يوم الاثنين الموافق 3 يناير عام 2000 مباراة إعتزال برنس الكرة المصرية أشرف قاسم نجم منتخب مصر وفريق الزمالك بعد رحلة كرويه ناجحة استمرت 15 عاما.

وجمعت المباراة بين فريقي الزمالك والهلال السعودي -الذي كان البرنس قد لعب ضمن صفوفه موسم 93/94 و لمدة موسم واحد.

وانتهت مباراة اعتزال أشرف قاسم بين فريقى الزمالك والهلال السعودي التي استضافها ملعب ستاد القاهرة بالتعادل السلبي.

وجاءت أبرز مشاهد المهرجان عبر ضربة البداية التي كانت مناصفة بين المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الجنرال الراحل محمود الجوهري ومعه الفنان عادل امام.

وأدار المباراة في شوطها الأول الحكم المونديالي جمال الغندور ثم استكملها في منتصف الشوط الثاني زميله الدولي عصام عبد الفتاح.

وشارك الفنان الشاب أحمد السقا كلاعب في بداية الشوط الاول ولعدة دقائق ضمن صفوف الابيض قبل أن يخرج ويحل محله عبد الحميد بسيوني.

كما شارك عدد من الفنانين وتواجدهم خارج الخطوط وقوفا علي المضمار وهم محمد فؤاد وشريف منير وسامح يسري.

وشهدت مباراة اعتزال أشرف قاسم أيضا مشاركة أولي للناشئ أحمد حسام "ميدو" والذي لم يكمل عامه السابع عشر وذلك لعدة دقائق في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة الشبل شريف أشرف قاسم صاحب الثمانية أعوام لمدة ثانية مرر فيها الكرة لاحد لاعبي الهلال.

وتألق محمد عبد المنصف "أوسه" حارس مرمي الزمالك فى مباراة اعتزال أشرف قاسم وزاد عن عرين الفارس الأبيض ببسالة.