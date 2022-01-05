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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 5- 1- 2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 5 - 1-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 5- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يمنحك وقتا مناسبا لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر انفتاحا.. تتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

 

برج الثور

عائليا وعاطفيا: لا تبالغ اليوم في طلباتك وتمردك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.
مهنيا واجتماعيا: ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للتشوش يتحكّم في سلوكك ويؤخرك

 

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات، ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع البعض.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. تعيش اليوم انسجاما مع من حولك، وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.
 

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما، وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.
عاطفيا وعائليا: تميل للتعاون مع من حولك، وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.


برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتسامح.
عائليا ومهنيا: رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك


برج العذراء

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وتقوم بواجبك على أكمل وجه.
عاطفيا وعائليا: حاول أن تقاوم شعورك بالتشوش وابحث عن وسيلة هادئة للتفاهم والتواصل مع من حولك

 

برج الميزان

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.
اجتماعيا ومهنيا: تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة


برج العقرب

عائليا وعاطفيا: ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: قد تكون اليوم بحاجة للعمل بدقة، واستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك


برج القوس

مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.
عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية تدفعك نحو الاهتمام بمن تحب


برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، ومن المهم أن تتأنى في خطواتك وأن تعمل بدقة.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك.


برج الدلو

عاطفيا: تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة


برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.
مهنيا: اليوم ليس مناسبا للظهور، والغد يحمل لك الأفضل، ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

الأبراج اليوم الأربعاء 5-1-2022 توقعات الابراج برج الحمل برج الثور

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