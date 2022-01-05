توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 5- 1- 2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 5- 1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يمنحك وقتا مناسبا لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

عاطفيا واجتماعيا: المريخ وعطارد داعمان ويجعلانك أكثر انفتاحا.. تتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

برج الثور



عائليا وعاطفيا: لا تبالغ اليوم في طلباتك وتمردك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

مهنيا واجتماعيا: ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للتشوش يتحكّم في سلوكك ويؤخرك

برج الجوزاء



مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات، ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع البعض.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. تعيش اليوم انسجاما مع من حولك، وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.



برج السرطان



مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما، وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

عاطفيا وعائليا: تميل للتعاون مع من حولك، وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.



برج الأسد



عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتسامح.

عائليا ومهنيا: رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك



برج العذراء



مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

عاطفيا وعائليا: حاول أن تقاوم شعورك بالتشوش وابحث عن وسيلة هادئة للتفاهم والتواصل مع من حولك

برج الميزان



عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

اجتماعيا ومهنيا: تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة



برج العقرب



عائليا وعاطفيا: ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

مهنيا واجتماعيا: قد تكون اليوم بحاجة للعمل بدقة، واستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك



برج القوس



مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.

عاطفيا: المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية تدفعك نحو الاهتمام بمن تحب



برج الجدي



مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، ومن المهم أن تتأنى في خطواتك وأن تعمل بدقة.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك.



برج الدلو



عاطفيا: تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة



برج الحوت



عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.

مهنيا: اليوم ليس مناسبا للظهور، والغد يحمل لك الأفضل، ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.