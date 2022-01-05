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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يمدد عقد باهر المحمدي ويرفع قيمته إلى 6 ملايين في الموسم

باهر المحمدي
باهر المحمدي

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الإسماعيلي اتفق مع باهر المحمدي مدافع الفريق على تمديد عقده.

وأوضح كريم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" أن الإسماعيلي قرر رفع عقد اللاعب إلى ٦ ملايين جنيه في الموسم الواحد.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي الموافقة على انتقال شكرى نجيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية لصفوف فريق فاركو وذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى.

وتلقى النادى عدة عروض من أجل ضم اللاعب إلا أنه تم الاستقرار على رحيله إلى الوافد الجديد بمسابقة الدورى الممتاز باعتباره العرض الأكبر ماديا والأكثر جدية من بين تلك العروض.

وفضّل الإسماعيلي تحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل اللاعب بعد انتهاء كافة محاولات تمديد عقده ومفاوضات ترضيته ووضعه ضمن لاعبى الفئة الأولى إلا أنه لم يستجب لجميع محاولات مجلس الإدارة.

ونجح مجلس الإدارة في تدعيم الجانب الهجومي بالهداف الدولى البوليفي "كاراميلو الجانازا"، ومن المقرر أن يتم دعم الجانب الهجومي بصفقات آخرى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق.

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