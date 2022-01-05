سفير مصر بالكاميرون يوضح إجراءات دخول الجماهير لمؤازرة المنتخب بكأس أمم أفريقيا|فيديو

قال مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا داخل قارة أفريقيا متدنية على عكس أوروبا التي كانت تتخوف من إرسال لاعبيها للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وهو أمر غريب للغاية.

وأضاف المليجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن الكاميرون لم تسجل أي حالة من متحور أوميكرون، خاصة أن الدولة تتخذ إجراءات مشددة للتصدي للمتحور الجديد من الفيروس.

وتابع سفير مصر بالكاميرون، أن دخول الجماهير لمباريات كأس أمم أفريقيا، يستلزم حصولهم على جرعتي لقاح كورونا، بالإضافة إلى تحليل PCR لا تزيد مدته عن 72 ساعة، أو تحليل أجسام مضادة لا تزيد مدته على 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الكاميرون توفر هذه التحاليل مجانًا.

وواصل حديثه، أن جميع المنتخبات ستدخل فقاعة طبية فور وصولهم إلى الكاميرون حتى نهاية البطولة، موضحًا أن مدينة جاروا، التي ستستقبل مباريات المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا، جاهزة تمامًا لاستقبال الفراعنة، حيث تم تجهيزها طبيًا وعلى مستوى الملاعب والفنادق أيضًا، فضلًا عن أن حالة الطقس مستقرة تمامًا.

وأشار إلى أن منتخب نيجيريا المنافس في المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر، سيحظى بدعم جماهيري كبير بوجوده في مدينة جاروا، بينما الحديث عن عدم جاهزية المطار لاستقبال منتخب مصر، وهو ما قد يؤجل وصول مصر، قال: «لم أسمع هذا الكلام سوى من الإعلام المصري، ولكن لا أستطيع تكذيب هذه الأحاديث وسأتواصل مع الجهات المعنية للاطمئنان على جاهزية المطار».

