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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب غانا السابق: مصر والسنغال من أقوى المرشحين للفوز بأمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد كواسي أبياه المدير الفني السابق للمنتخب الغاني أن منتخب مصر من أقوى المرشحين في بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وقال أبياه في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "مصر والسنغال وغانا من أفضل المنتخبات والمرشحين للفوز بالبطولة".

وتابع :"الجزائر رغم الفوز بالبطولة السابقة لكن البطولة هذه المرة ستكون في غاية الصعوبة".

شهد تدريب منتخب مصر أمس انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، ومن المنتظر أن ينضم غدا للتدريبات كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة ال25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

كان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

يذكر أن منتخب مصر يوجد في المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا:
 

مصر x  نيجيريا، الثلاثاء 11 يناير (السادسة مساء).

مصر  x غينيا بيساو، السبت 15 يناير ( التاسعة مساء).

مصر  x السودان، الأربعاء 19 يناير ( التاسعة مساء).

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