الري: دعم مصري للسنغال في الإعداد لتنظيم المنتدي العالمي التاسع للمياه بداكار

كشفت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل المنتدي العالمي التاسع للمياه في داكار.

وأضافت ايمان سيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعه، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذا المنتدي يعد اكبر حدث يتعلق بالمياه في العالم وينتقل من دولة لدولة.

وتابعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري ، أن عنوان المنتدي الحالي هو الأمن المائي من أجل تحقيق السلام والتنمية، لافته إلي أن هناك شراكة بين مصر والسنغال لوجود القضايا الأفريقية.

واكملت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري ، أن من أهم محاور المنتدي التعاون بين الدول وحل مشاكل المياه والصرف الصحي.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري ، إلي أن هناك دعم مصري قوي للسنغال في الإعداد لتنظيم المنتدي العالمي التاسع للمياه بدكار.

