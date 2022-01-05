التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة.

وطالب التحالف في بيان "المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 5 طائرات مسّيرة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف في بيان أن "المسيّرات أطلقت من صنعاء"، مؤكدًا أنه "يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

وأضاف أن "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي".

كما أعلن التحالف، الثلاثاء، تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين في شبوة ومأرب خلال 24 ساعة مما أسفر عن مقتل 240 من الإرهابيين.

وقال التحالف إنه نفذ "36 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال 24 ساعة"، وأضاف أن العمليات في شبوة أسفرت عن "مقتل 185 إرهابيا وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية".

وذكر التحالف بقيادة السعودية أنه نفذ "9 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة"، مضيفا أن "عمليات مأرب أسفرت عن مقتل 55 إرهابيا وتدمير 7 آليات عسكرية".