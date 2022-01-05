خبير أرصاد جوية يكشف حقيقة شدة فصل الشتاء هذا العام عن الفصل الماضي|فيديو

قال الدكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق ، إننا نقوم بتقييم فصل الشتاء من حيث الشدة بعد الانتهاء منه ونحن بدأنا في فصل الشتاء منذ 13 يوماً ولم تحدث به إلا موجة واحدة قاسية علي بعض محافظات مصر ومنها البحر الأحمر وسيناء .

وأضاف علي قطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن درجات الحرارة تقل في فترات الليل وليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تقيم فصلا مناخيا إلا بعد الانتهاء منه، وحتي الآن ليست هناك بحوث علمية تؤكد أن فصل الشتاء هذا العام أشد من الفصل الماضي .

وأوضح علي قطب أن متوسط درجات الحرارة حتى الآن في المعدلات الطبيعية ، مؤكدا أن الغد ستكون به غيوم بسبب مرور كتلة سحابية ستؤثر علي القاهرة ومحافظات شمال الصعيد .